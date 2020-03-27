‘Evdeyiz ama kalbimiz sahnede ve sizlerle... ’

27 Mart 2020 Cuma, 02:00

Türkiye’nin üçüncü ödenekli tiyatrosu Bakırköy Belediye Tiyatroları bir ilke imza atarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü online kutladı. Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildiri’yi eski Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, akademisyen, eğitmen ve oyuncu Doç. Dr. Lemi Bilgin kaleme aldı. BBT oyuncuları “Bildiri okunmadan geçen bir tiyatro gününü biz düşünemedik” dediler ve 42 oyuncu Ulusal Bildiri’yi evlerinden seslendirdi. Oyuncular, “Sağlıkla kalın, tiyatroyla kalın, evde kalın... En kısa zamanda kavuşmak ümidiyle Dünya Tiyatro Günü’müz kutlu olsun...” paylaşımında da bulundular. BBT Genel Sanat Yönetmeni Turgay Kantürk’e tiyatrosuz tiyatro gününü sorduk. Kantürk, “Büyük ya da küçük ölçekli her toplumsal sorun önce sahne sanatlarını etkiliyor maalesef. Bu salgının etkilerinin bu kadar uzun süreceğini öngörsek de başlangıçta 27 mart tarihine kadar ara vermiştik diyor ve ekliyor, “Bildirinin okunmadığı perdelerin açılmadığı bir 27 mart geçirmeye yüreğimiz elvermemişti açıkçası. Salgın sonuçları kötüye gittikçe bir b planı ihtiyacı doğdu. Nisan sonuna kadar tüm etkinlikleri durdurduğumuz için sahnede olamayacaktık. O zaman neden evden kutlamayalım dedik. Lemi Bey’in bildirisinin de gücüyle 42 oyuncumuzdan videolar isteyip ev ortamında birleştirdik. Ortaya bu sanal bildiri çıktı” diyor. Tiyatronun öznesi de nesnesi de insan olan bir sanat dalı olduğunu söyleyen sanatçı, “İnsanla, yanyana, can cana gerçekleşen bir eylem. Bu salgın bizi birbirimizden uzaklaştırsa da başka bir biçimde yakınlaşmanın yollarını arıyoruz hep birlikte. Umut sol memenin altında, attıkça biz de bırakmayacağız birbirimize dokunmayı. Farklı bir 27 mart bu. Çok şey öğreneceğiz eminim. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da şimdiden aşikar. Yaşayacağız ve göreceğiz” diyor. (Sanatçıların bildiriyi okudukları videoyu izlemek için: https://www.dropbox.com/s/ lmii1yz0fvu4sgc/27martdtg2020. MOV?dl)

CEZA: RAP DIŞLANIYORDU

Ceza, Türkçe Rap’in dünü, bugünü ve yarınını anlattı. Müzik kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak ‘Rapstar’ albümünü çıkardığı 2004 yılına işaret eden sanatçı, “Cartel’den sonraki en yüksek satışa ulaşan albüm. Bana hem müzisyen olarak daha ağır olmam gerektiğini öğretti, beni olgunlaştırdı. Hem de müziğimle büyük kitlelere ulaşabileceğimi, bana kendi gücümü gösterdi. Türkçe Rap’in artık giderek yerini kanıtladığı dönemdi. Katıldığımız televizyon programlarının telefonları kilitlenir hale gelmişti, reytingler tavan olurdu. Her şeyi ilk kez bizimle yaşadıkları için bizimle öğrendiler. Yapımcılar peşimizden koşmaya başladı” sözlerini kullandı. Gazeteci Barış Akpolat moderatörlüğünde yapılan ‘Ceza ile bir Sohbet’ başlıklı söyleşi: https://www.redbull.com/tr-tr/videos/redbull-music-festival-istanbula-conversation-with-ceza adresinde.

ŞEHİR TİYATROLARI ‘POLLYANNA’ İLE EVİNİZDE

Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerini durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için ilk oyununu dün internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşturdu. Bugün saat 14.00’te “Pollyanna” adlı oyun gösterilecek.