Evlerini boşaltmak istemeyen köylülere müdahale iddiası

20 Nisan 2020 Pazartesi, 18:42

Aras nehri üzerinde inşa edilen Karakurt Barajının su tutmaya başlaması ile birlikte köyün sular altında kalacak olması nedeniyle köylüler yeni yerleşim yerine taşınmak istendi.

Ancak, yeni yerleşim için kendilerine gösterilen yerin dağ başında, elektriği ve suyu olmayan bir yer olduğunu iddia eden köy sakinleri jandarmanın bugün köye gelerek müdale ettiği iddiasında bulundu.

Müdahale esnasından köylülerin suya atlayarak köyün boşaltılmasına engel olmaya çalıştığı görülüyor.

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