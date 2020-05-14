F-35’lerde Türkiye detayı
ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi’nin hazırladığı rapora göre, mevcut siparişler çerçevesinde bazı Türk şirketleri 2022’ye kadar F-35 parçası üretmeye devam edecek.
Rusya’dan alınan S-400 füzeleri nedeniyle Washington’un
Türkiye’yi yeni nesil savaş uçağı F-35 programından çıkarması ve F-35 parçası
üreten Türk şirketlerden alımın durdurulmasının sonuçları ABD’de tartışılmaya
devam ediyor. ABD Kongresi’ne sunulan üretim ve tedarik raporunda, Türkiye’nin
programdan çıkarılmasıyla F-35 üretiminde halihazırda yaşanan sorunların
artabileceğine dikkat çekildi.
ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi’nin hazırladığı “F-35
Müşterek Taarruz Uçağı: Üretim ve Modernizasyon Risklerine Çare için Yapılması
Gerekenler” adlı raporda, F-35 üretiminde yaşanan başlıca sorunlara ve çözüm
önerilerine yer verildi. F-35 proje ortaklarından Türkiye’nin çıkarılmasının,
üretim sürecinde yol açtığı sorunlar ayrı bir başlıkta ele alındı.
Türk savunma sanayii şirketleri tarafından üretilen 1005
ayrı F-35 parçası için alternatif üreticiler bulunduğu belirtilen raporda,
bunların 15 parçayı istenen hızda üretemediği kaydedildi. Bu durumun, F-35
parçaları için yaşanan tedarik sorunlarını büyütebileceğine dikkat çekilen
raporda, Türk şirketlere Mart 2020’den itibaren yeni sipariş verilmediği,
mevcut siparişler çerçevesinde bu şirketlerden bazılarının 2022’ye kadar F-35
parçası üretmeye devam edeceği belirtildi.
Aralık 2019 itibarıyla 1005 parçanın tamamı için alternatif
üreticiler bulunduğu kaydedilen raporda, “Bir (F-35) programı yetkilisine göre
yeni üreticilerden tedarik edilecek parçaların fiyatlarının, Türk
tedarikçilerin verdiği fiyatlara göre hangi seviyede olacağı belirsiz, fakat bu
yetkili alternatif kaynakların daha yüksek maliyetli olabileceğini belirtti”
ifadelerine yer verildi.
Raporda, Türkiye’ye ait olan ancak teslimatı gerçekleşmeyen
6 adet F-35A’nın, ABD Hava Kuvvetleri tarafından satın alınana kadar hangarda
bekletildiği belirtildi.
F-35 KRİZİ
ABD, S-400’lerin sevkıyatının başlamasının ardından 31 Temmuz 2019’da Türkiye’nin projeden çıkartıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda F-35 parçası üreten Türk şirketlerinden alımın da durdurulacağı açıklanmıştı. Türkiye’nin mülkiyetine geçen 6 adet F-35A da bu kararın ardından teslim edilmemişti.
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