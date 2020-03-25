Facebook’tan yeni koronavirüs yasağı
Sosyal medya devi Facebook’un sahte koronavirüs haberlerini engellemek için toplu mesaj gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor.
COVID-19 ile mücadele pek çok cephede sürüyor. Sağlık çalışanları
onlarca ülkede virüse yakalanan insanları iyileştirmek için mücadele verirken
onlarca merkezde de aşı bulma çalışmaları sürüyor.
Salgına karşı bir mücadele de sosyal medyada sürüyor. Özellikle
sahte haber ve yanlış bilgiler tıpkı virüs gibi hızla yayılıyor. Bunun önüne
geçmek isteyen Facebook’un toplu mesaj özelliğini yasaklamaya hazırlanıyor.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Facebook
Messenger'ın 5'ten fazla kişiye mesaj iletilmesini engelleyen yeni özelliğini
test ediyor.
WHATSAPP İÇİN KISITLAMA GETİRMİŞTİ
Facebook, geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde bulunan
mesajlaşma uygulaması WhatsApp için benzer bir kısıtlama getirmişti.
Sosyal medya devi Facebook’un sahte koronavirüs haberlerini engellemek için toplu mesaj gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor.
COVID-19 ile mücadele pek çok cephede sürüyor. Sağlık çalışanları onlarca ülkede virüse yakalanan insanları iyileştirmek için mücadele verirken onlarca merkezde de aşı bulma çalışmaları sürüyor.
Salgına karşı bir mücadele de sosyal medyada sürüyor. Özellikle sahte haber ve yanlış bilgiler tıpkı virüs gibi hızla yayılıyor. Bunun önüne geçmek isteyen Facebook’un toplu mesaj özelliğini yasaklamaya hazırlanıyor.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Facebook Messenger'ın 5'ten fazla kişiye mesaj iletilmesini engelleyen yeni özelliğini test ediyor.
WHATSAPP İÇİN KISITLAMA GETİRMİŞTİ
Facebook, geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp için benzer bir kısıtlama getirmişti.
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