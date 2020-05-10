Fahrettin Altun'dan gece yarısı tartışma yaratan sosyal medya paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, gece yarısı sosyal medya hesabından pek çok şekilde yorumlanmaya açık bir paylaşım yaptı. Altun'un paylaşımı destekçisi olan takipçileri tarafından 'subliminal mesaj' olarak değerlendirilirken, bazı takipçiler ise ekonomik kriz, döviz, maske dağıtımı konularının yeni tartışmalarla gündemden düşürülmesi hamlesi olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışma yarattı.
Ayasofya Müzesi’nin öne çıktığı drone ile çekilen bir İstanbul fotoğrafını paylaşan Altun, “Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız...” yazdı.
Altun’un mesajının altına çok sayıda yorum yapıldı. Yorumların birçoğunda mesaj, ‘Ayasofya’nın camii olarak açılması’ şeklinde değerlendirildi.
Takipçilerinin bir kısmı Altun’un bu paylaşımıyla subliminal mesaj verdiğini, başta ekonomik kriz, dövizin yükselmesi ve maske dağıtımı konusundaki başarısızlığın gündemden düşürülmesi için bir polemik yaratma çabası olduğu değerlendirmesinde bulundu,
Bazı takipçileri ise paylaşımın erken seçimin habercisi olduğu fikrini dile getirdi.
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