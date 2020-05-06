Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 19:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 64 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 2 bin 253 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 3 bin 584 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 131 bin 744 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı da 4 bin 917'e ulaştı.

''VİRÜS BULDUĞU HER FIRSATI KULLANIYOR''

Koca, ''Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu şöyle: