Cumhuriyet Susturulamaz! Gazetemizin X hesabına erişim engeli!

Gazetemizin 3.5 milyon takipçili resmi X hesabına erişim engeli getirildiği yönündeki haberleri biz de takip etmekteyiz.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından bugün akşam saatlerinde konuya ilişkin olarak X üzerinden yapılan açıklamada “Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabı (@cumhuriyetgzt), Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/2312 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.” denildi.

İddia edilen kararla ilgili avukatlarımıza bugüne kadar herhangi bir bildirim ulaşmadı. 102 yıldır Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde basın ve ifade özgürlüğü yolunda verdiğimiz mücadeleyi yine sürdüreceğimizi bildirir, konuya ilişkin tüm yasal girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla belirtiriz.