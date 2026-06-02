Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu A Takımı'nı belirledi: CHP'nin atanmış 'butlan' yönetiminin MYK'si açıklandı!

"Mutlak butlan" ile CHP genel başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı.

Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı oldu. Sarı, MYK üyelerinin isim ve görevlerini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mutlak butlan yönetiminin MYK'si bugün 18.00'de toplanacak.

Sarı, "Parti Meclisi'nin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor, onu MYK belirleyecek. Bugün MYK'yı toplayacağız. Bugün Meclis'teki grup toplantısı esnasında CHP'nin hem TBMM'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Bu arkadaşların CHP'li olduğunu düşünmek istemiyorum. CHP'li arkadaşlarımızsa CHP'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler" açıklamasını yaptı.

"KURULTAY" YANITI

Sarı, "kurultay yapılacak mı?" sorusuna yanıt vererek, "CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar. Yargıtay aşaması var. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister PM karar alsın, isterse genel başkan 'kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Mevcut hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecindeki arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. İş birliği içerisinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz" diye konuştu.