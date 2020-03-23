Faturalar askıya alınsın

23 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Girgin, tüm işyerlerinde işten atmaların yasaklanmasını, çalışanlara 1 ay ücretli izin verilmesini, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının da askıya alınmasını talep etti. “Yurttaşın gündeminde ev kredisi, uçak bileti yok; sağlığı var, yiyeceği ekmeğin tasası var, ödeyemediği faturaları var” diyen Girgin, “Geçiş garantili yollar ve köprülere aktardığınız kaynağı halka aktarın” dedi.

MEMURUN KAYBINI KARŞILAYIN

Türkiye Kamu-Sen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta, koronavirüsle mücadelede kamu çalışanları için 11 talepte bulundu.

Bu taleplerden bazıları şöyle:

- Görevi başında olduğu halde ekonomik kayba uğrayan kamu görevlilerinin ekonomik kayıpları karşılansın.

- Mümkün olduğu kadar kamu görevlileri için evden çalışma uygulamasına geçilsin.

- 50 bin ilave hekim dışı sağlık çalışanı ataması yapılsın.

- Bu süreçte hastanelerin gelirlerinin düşmesi nedeniyle performans ve döner sermaye gelirleri düşecek olan sağlık çalışanlarının performans ücretleri tavandan ödensin.

- Tüm kamu görevlileri, gerekli koruma ekipmanlarıyla donatılsın.