İmamoğlu’ndan AKP’nin afişlerine yanıt: Tarih ve saat verdi, yurttaşlara çağrı yaptı!

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının görülmesine 2 aydan kısa bir süre kalmışken AKP İstanbul İl Teşkilatı tarafından meydanlara asılan afişlere yanıt verdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek" sözleriyle AKP'ye cevap verdi.

Yurttaşları 14 Ocak’ta CHP'nin Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda saat 19.30'da düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek.

Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek."

Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek.



Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek. pic.twitter.com/4QXO6KksK7 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) January 13, 2026

AKP İstanbul İl Teşkilatı tarafından İstanbul'un birçok noktasına asılan pankartlarda, “Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar Türk lirasına çıkardılar” gibi ifadelerin yazıldığı görüldü.