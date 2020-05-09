Fenerbahçe, eski yıldızını istiyor
Fenerbahçe'de uzun bir süredir sol bek pozisyonuna uygun bir transfer aranırken, Isla sonrası sağ bek pozisyonu için de alternatifler aranmaya başlandı.
Fenerbahçe'de uzun bir süredir sol bek pozisyonuna uygun bir transfer aranırken, Isla sonrası sağ bek pozisyonu için de alternatifler aranmaya başlandı.
Gündeme geldiği ilk günden beri sarı-lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye yeniden döneceği iddialarına Fenerbahçe cephesinden yeşil ışık var.
Mali anlamda zor dönemler geçiren Fenerbahçe, bu şartlarda hâli hazırda diğer bölgelere transfer yapma zorunluluğu varken, sağ bek bölgesine ise sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün yeniden gelmesinin iyi olabileceği düşünülüyor.
35 yaşındaki oyuncu ise transferindeki en büyük kriter olarak "En çok isteyen kulüp" anlayışını belirledi.
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