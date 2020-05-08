Fenerbahçe genç yıldızı transfer etti

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:37

Fenerbahçe, Gölcükspor'un genç yıldızı transfer etti. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği gelecek vaad eden İsmail Yüksek'le sözleşme imzalandı.



Genç İsmail, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sarı-lacivertliler İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 400 bin TL ve iki oyuncu verecek. Bursa Yıldırımspor kökenli İsmail 8 ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.