Fenerbahçe genç yıldızı transfer etti
Fenerbahçe, Gölcükspor'un genç yıldızı transfer etti.
Fenerbahçe, Gölcükspor'un genç yıldızı transfer etti. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği gelecek vaad eden İsmail Yüksek'le sözleşme imzalandı.
Genç İsmail, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sarı-lacivertliler İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 400 bin TL ve iki oyuncu verecek. Bursa Yıldırımspor kökenli İsmail 8 ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.
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