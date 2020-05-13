Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’ndan taraftarlara teşekkür
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sezon boyunca desteklerinden dolayı taraftarına teşekkür etti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sezon boyunca desteklerinden dolayı taraftarına teşekkür etti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, liglerin iptal edilmesinin ardından sezon boyunca takıma destek veren taraftarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından paylaştığını mesajda, "Bu sezon Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri’ne büyük bir coşkuyla destek olarak tüm zaferlerimizde pay sahibi olan Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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