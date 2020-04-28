Fenerbahçe, salgınla mücadelede en önde
Fenerbahçe, Türkiye’nin en önemli sosyal yardım kuruluşu’ yaklaşımının hakkını verdi. Kulüp, pek çok dayanışma hamlesinde de bulundu.
Fenerbahçe, Türkiye’nin en önemli sosyal yardım kuruluşu’ yaklaşımının hakkını verdi. Kulüp, pek çok dayanışma hamlesinde de bulundu.
65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçen yönetim, ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Paketi' uygulamasını hayata geçirerek ilk adımı attı. Bu başarılı uygulamanın ardından devamı da geldi. Kulüp, pek çok yardımı hayata geçirdi.
FENERBAHÇE NELER YAPTI?
- Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağış yapıldı.
- 5 bini aşkın 65 yaş üzeri Fenerbahçe kulüp üyesi ve kombine kartı sahibine ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Paketi' ulaştırıldı.
- Fenerbahçe Konuk Evi, sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.
- Çeşitli hastanelere biyolojik örnek alma kabini bağışlandı.
Ayrıca Koç Grubu, Arçelik ve Beko fabrikalarında solunum cihazı üretip sağlık bakanlığına ücretsiz verdi.
Kaynak: Sözcü-Sercan Hamzaoğlu
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