Fenerbahçe, Soma'yı unutmadı

Fenerbahçe, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri unutmadı.

AA
13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:06

Fenerbahçe Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verildi.


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