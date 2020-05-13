Fenerbahçe, Soma'yı unutmadı
Fenerbahçe, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri unutmadı.
Fenerbahçe Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verildi.
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