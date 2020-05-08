Fenerbahçe'de futbolculara 2. test!
Fenerbahçe'de futbolculara ve teknik ekibin tamamına yeniden koronavirüs testi yapılacağı duyuruldu.
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Tesisleri’ndeki bir çalışanda koronavirüs tespit edildiğini ve bir başka çalışanın şüpheli olduğunu açıkladıktan sonra ikinci test sonuçlarını da paylaştı. Sarı lacivertliler, şüpheli konumdaki çalışanın ikinci testinin negatif olduğunu belirtirken, ilk testi pozitif çıkan çalışanın ise ev izolasyonunda olduğu belirtildi. Öte yandan futbolculara ve teknik ekibin tamamına yeniden koronavirüs testi yapılacağı duyuruldu.
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