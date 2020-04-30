Fenerbahçe'de İtalyan teknik direktör iddiası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sportif Direktörlüğe geçmesi beklenen Emre Belözoğlu yönetiminde kadro yapılanması düşünen Başkan Ali Koç, teknik direktor adaylarını da belirledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2020 Perşembe, 07:45

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sportif Direktörlüğe geçmesi beklenen Emre Belözoğlu yönetiminde kadro yapılanması düşünen Başkan Ali Koç, teknik direktor adaylarını da belirledi. Geçtiğimiz hafta Mazzari'nin Türkiye'deki yetkilerini elinde bulunduran menajer ile görüşen Başkan Ali Koç, Mazzari ile önümüzdeki 5 yılın yapılanmasını hedefliyor. 

Altyapı tesislerini Samandıra'ya taşıyan, Avrupa'da güçlü bağlantıları olan Emre Belözoğlu'nu da Sportif Direktörlüğe getiren Ali Koç, Mazzari'nin yeni hoca olmasını istiyor. 

Daha önce Inter, Napoli, Sampdoria ve Watford'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, son olarak Torino'da görev yapmıştı. Başkan Ali Koç'un listesinde ilk sırada bulunan Mazzari ile ilgili net kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajansspor


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