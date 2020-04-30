Fenerbahçe'de İtalyan teknik direktör iddiası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sportif Direktörlüğe geçmesi beklenen Emre Belözoğlu yönetiminde kadro yapılanması düşünen Başkan Ali Koç, teknik direktor adaylarını da belirledi. Geçtiğimiz hafta Mazzari'nin Türkiye'deki yetkilerini elinde bulunduran menajer ile görüşen Başkan Ali Koç, Mazzari ile önümüzdeki 5 yılın yapılanmasını hedefliyor.