Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık
Fenerbahçe ile Rodrigues’in yolları ayrlabilir.
Fenerbahçe'de yeniden yapılanma sürecinde sürpriz ayrılık gündeme geldi. Resmi olarak da ayrılık ilk kez dile getirildi. Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon takıma geri dönmesini düşündüklerini söyledi.
Haili, yaptığı konuşmada, "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler." dedi.
Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.
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