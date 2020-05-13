Fenerbahçe'den 2. kez önce sağlık uyarısı!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 06:55

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde görevli iki personelin ilaç tedavisine başlandığını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın geçen hafta alınan önlemler altında saha antrenmanlarına başladığını hatırlatarak, "Tabii artık günümüzün şu ortamına uygun olarak mecburen bütün testlerimizi yaptık. A takım bütün futbolcularımız, bütün teknik personelimiz ve bütün idari personelimiz. Maalesef bir idari personelimizin test sonucu pozitif geldi. Dolayısıyla hemen önlem alarak antrenmanları iptal ettik." dedi.

Selahattin Baki, teknik heyet, futbolcu ve personele dün tekrar test yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk gün pozitif çıkan arkadaşımızın testi maalesef tekrar pozitif çıktı. Yani o teşhis doğru çıktı. Bununla beraber bir idari personel arkadaşımızın da testi pozitif çıktı. Her ikisinin de ilaç tedavisine başlandı. İkisine de geçmiş olsun diyorum. Şimdi bu durumda ne yapılır? Tabii ki idmanları güncellemek durumunda kalıyoruz. Şu anda tekrar bireysel olarak temassız bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başka bir vaka çıkmazsa ki umut ediyoruz çıkmayacak, önümüzdeki günlerde grupları biraz daha kalabalıklaştırarak, biraz daha futbolun doğasına uygun antrenman şekillerine tekrar dönerek, yavaş yavaş dönüş yapmak istiyoruz."

Kulüp olarak insan sağlığını ön planda tuttuklarını dile getiren Selahattin Baki, "Umarım başka bir vaka çıkmaz, rahat ve sağlıklı bir şekilde önümüze bakarız. Şu ana kadar bazı rakiplerimizde gerek sporcu, gerek idari personel, gerek yönetici bazı pozitif vakalar olmuş, resmi olarak da açıklandı. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreç ne gösterir bilinmez ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman insan sağlığına öncelik veren bir zihniyetteyiz." ifadelerini kullandı.



