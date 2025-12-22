DEM Parti İmralı Heyeti'nden CHP'ye ziyaret... Özgür Özel'den 'Leyla Zana' açıklaması: 'Bir kadını hedef alan anlayış bu topraklara yakışmaz'

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte hareketli günler yaşanıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri de devam ediyor.

İLK DURAK CHP OLDU

Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti Genel Merkez önünde karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI CHP VE DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşme, saat 13.15 sıralarında sona erdi. Taraflar, ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

ÖZGÜR ÖZEL: "LEYLA ZANA'YA YAPILANLAR KABUL EDİLEMEZ"

İlk sözü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aldı.

Özel, "Sayın Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri... Ki ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim. Ancak o günlerdeki bir bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim. Bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da, kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye, ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden bunu stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim" diye konuştu.

ÖZEL'DEN "ORTAK" RAPOR" AÇIKLAMASI

Görüşmenin içeriğine dair de konuşan CHP lideri, şöyle devam etti:

"Bugüne kadarki süreci ve bundan sonrasını değerlendirdik. Bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyet komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacak. Partimizi de orada yine grup başkanvekilimiz Sayın Murat Emir temsil edecek. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği Türkiye'nin hem terörist Türkiye hedefini, hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek birbirinin peşine değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını, kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak ve Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza Türk'ün de, Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye'de hem Suriye'de Türkler için de, Kürtler için de, Dürziler için de, Aleviler için de Türkmenler için de..."

PERVİN BULDAN: 'BU GÖRÜŞMEYİ ÇOK ÖNEMSEDİK'

Ardından söz alan Pervin Buldan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Barışı hep birlikte 86 milyona armağan etmek hepimizin görevi. Bu görüşmeyi çok önemsediğimizi belirteyim. Sayın Genel Başkana ve sizlere teşekkür ederim."

MİTHAT SANCAR: 'BİR KONUDA DA MUTABIKIZ...'

Mithat Sancar ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok boyutlu ve zorlu olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Fakat bu süreçlerin ruhunun münazara değil müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Eleştirileri, itirazları karşılıklı birbirimizle paylaştık ama bir konuda da mutabıkız. Süreç karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. Bir kez daha gördük ki CHP bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemli. Bizler yayılmak istenen gerilim, çatışmacı, ırkçı ortama karşı barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. CHP'ye, sayın Özgür Özel'e ve heyetine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

SORU ALMADILAR

Her iki taraf da açıklamayı, soru almadan bitirdi.

ÖZGÜR ÖZEL KAPIYA KADAR UĞURLADI

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti İmralı Heyeti'ni kapıya kadar uğurladı.

Heyetin CHP'ye geçen hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ölümü nedeniyle ertelenmişti.

EMEP'İ DE ZİYARET EDECEKLER

Heyet, CHP ziyaretinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde, EMEP heyetiyle de görüşecek. Görüşme saat 16:00'da gerçekleşecek.