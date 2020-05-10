Fenerbahçe’den önemli Rodrigues açıklaması
Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in takımdan ayrılmak istediği yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in takımdan ayrılmak istediği yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile ilgili haberler hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Bugün futbolcumuz Garry Rodrigues’in ağzından ’Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim’ şeklinde ifadeler kullanılarak kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur."
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