Fenerbahçeli Nunnally üçüncü kez baba oldu
Fenerbahçe Beko basketbol takımının oyuncusu Nunnally’nin oğlu oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James’i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.
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