Fenerbahçeli Nunnally üçüncü kez baba oldu

14 Nisan 2020 Salı, 11:13

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James’i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.



