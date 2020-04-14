Fenerbahçeli Nunnally üçüncü kez baba oldu

Fenerbahçe Beko basketbol takımının oyuncusu Nunnally’nin oğlu oldu.

AA
14 Nisan 2020 Salı, 11:13

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally, üçüncü kez baba oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James’i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.



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