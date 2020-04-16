Fenerbahçe’nin teknik direktör tercihi

16 Nisan 2020 Perşembe, 09:15

Koronavirüs (covid-19) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki Fenerbahçe’de teknik direktör adayları her geçen gün değişiyor. Yalçın Koşukavak, Erol Bulut, Laurent Blanc derken şimdi de yeni isimler medyaya yansıdı.

Bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'deki bir takımdan teklif aldığını açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşanmış ve oklar Fenerbahçe'ye yönelmişti.

Sarı lacivertli ekibin gündemindeki son isim ise Marc Wilmots olmuştu. Belçika basınından Voetbal24, başarılı teknik adamın Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler nedeniyle reddettiğini öne sürmüştü.

Sosyal medyadaki iddialara göre de bir dönem Milan’ı çalıştıran 52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilgisini çekiyor.