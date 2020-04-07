FIFA’da rüşvet skandalı
2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupalarında şaibe iddiası.
Uluslarası Futbol Federasyonları Birliğu FIFA'daki rüşvet skandalının iddianamesi ortaya çıktı.
İddianamede 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupaları'nın düzenlenmesi için yapılan oylamada bazı üyelerin oyları karşılığında milyonlarca dolar rüşvet aldığı bilgisi yer aldı.
İngiliz ve İsviçre basınına yansıyan haberlerde Rus işadamları ile Katarlı inşaatçıların FIFA üyelerine ciddi ödemeler yaptığı iddia ediliyor.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı