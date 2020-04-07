FIFA’da rüşvet skandalı

07 Nisan 2020 Salı, 09:23

Uluslarası Futbol Federasyonları Birliğu FIFA'daki rüşvet skandalının iddianamesi ortaya çıktı.

İddianamede 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupaları'nın düzenlenmesi için yapılan oylamada bazı üyelerin oyları karşılığında milyonlarca dolar rüşvet aldığı bilgisi yer aldı.

İngiliz ve İsviçre basınına yansıyan haberlerde Rus işadamları ile Katarlı inşaatçıların FIFA üyelerine ciddi ödemeler yaptığı iddia ediliyor.