FİFA'dan kötü haber
Dünya Kupası Elemeleri koronavirüs salgını sebebi ile ertelendi.
Koronavirüsünün futbola etkisi artarak devam ediyor. Tüm dünyada maçların ertelenmesine ve seyircisiz oynanmasına sebep olan virüs, Dünya Kupasına da bulaştı.
FİFA, 23 - 31 Mart 2020 ve 1 - 9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin İleri bir tarihe ertelenebileceğini aktardı.
Tarih konusunda net bir açıklama gelmedi.
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