FİFA'dan kötü haber

09 Mart 2020 Pazartesi, 14:27

Koronavirüsünün futbola etkisi artarak devam ediyor. Tüm dünyada maçların ertelenmesine ve seyircisiz oynanmasına sebep olan virüs, Dünya Kupasına da bulaştı.



FİFA, 23 - 31 Mart 2020 ve 1 - 9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin İleri bir tarihe ertelenebileceğini aktardı.

Tarih konusunda net bir açıklama gelmedi.



