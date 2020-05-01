‘Fişleme anketi’nin zorunluluğu kalktı

01 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, tüm bakanlık personeline personel bilgi sistemi üzerinden “360 Derece İnsan Kaynakları Planma Yöntemi” adıyla gönderdiği anketle, aynı düzeydeki personelin birbirini değerlendirmesini istemişti.

Anketlerde isim isim kimlerin değerlendirileceği bildirilmiş, anketi doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma açılabileceği de belirtilmişti.

Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, üyelerinin anketleri doldurmayacağını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Bu uygulamayı gazetemiz Cumhuriyet’in “Anketle Fişleme” manşetiyle gündeme getirmesinin ardından, bakanlık anket uygulamasında geri adım attı.

Haberimiz yayımlandıktan bir gün sonra Personel Genel Müdür Vekili Mustafa Sönmez imzasıyla bölge müdürlükleri, merkeze bağlı kuruluşlar ve 81 il müdürlüğüne gönderilen yazıda, anketlerin “performansa dayalı işgücü analizi ve norm dolululuk oranlarının personel performansına etkisinin değerlendirilmesi için” gönderildiği savunuldu.

Uygulamanın zorunlu olarak yapılmayacağının bildirildiği açıklamada, anketlerin personelin özlük haklarına olumlu ya da olumsuz manada yansıtılmasının, personele yönelik ayrımcılık veya fişlemenin söz konusu olmadığı belirtildi.