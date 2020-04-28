Foçalı kadınlardan günde bin maske

28 Nisan 2020 Salı, 10:03

Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle talep yoğunluğu yaşanan maskeler, Foça Belediyesi Foça Kent Konseyi Engelsiz Kafe’deki atölyede üretiliyor.

Maske atölyesini ziyaret eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, maske üretimi yapan kadınlara teşekkür etti. Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, ‘‘Maskeler çıkınca gülen yüzler görünecek. Günde 1000 adet maske üreten Foçalı kadın kahramanlarımıza bu zor günlerde gösterdikleri özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum. Üretilen maskeleri pazarlarda, muhtarlarımıza, alanda çalışan personelimize dağıtmaya devam ediyoruz’ dedi.

Foça Belediyesi’nin temin ettiği makineler ve malzeme ile yürütülen çalışmalara, gönüllü vatandaşlar destek veriyor.

