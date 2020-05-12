Formula 1’de flaş ayrılık

12 Mayıs 2020 Salı, 08:57

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin teklifini beğenmeyen Sebastian Vettel'in takımla yollarının 2020 sezonu sonunda ayrılacağı konuşuluyor.

Alman otomobil dergisi Auto Motor Und Sport’un haberine göre Vettel ve Ferrari yeni anlaşma konusunda orta yolu bulamadı ve 2020 sezonu sonunda Vettel takımdan ayrılıyor. Tarafların bu hafta içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

VETTEL YERİNE SAİNZ

2015 yılında Ferrari’ye katılan Vettel 4 kez Dünya Şampiyonu oldu. Pilotun yaptığı bazı ciddi hatalar onun şampiyon kariyerinin önüne geçti. Ferrari son sezonda takıma kattığı Charles Leclerc ile birlikte Vettel’e istediği şartları sağlama konusunda geri adım attı.