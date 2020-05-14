Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü
Siirt'te, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'nde telleri aşıp, yasak bölgede fotoğraf çektirmek isterken, 150 metre yükseklikten düşen Turgay Çalış (21) yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde
meydana geldi. Koronavirüse tedbirleri nedeniyle ziyarete
kapatılan tepeye gelen Turgay Çalış, telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı
fotoğraf çektirmek istedi. Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre
yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın
cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp,
otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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