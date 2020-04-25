Fransa ve Hollanda’dan Air France-KLM’ye 10 milyar Avro’luk destek
Koronavirüs salgınıyla birlikte iflasın eşiğine gelen Air France-KLM'ye Fransa ve Hollanda devletleri el uzattı. Fransa 7 milyar Avro destek kredisi vereceğini açıklarken, Hollanda da destek rakamının 2 ile 4 milyar Avro arasında olacağını duyurdu. Ünlü hava yolu şirketinde Fransız devletinin yüzde 14,3, Hollanda devletinin yüzde 14 hissesi bulunuyor.
FRANSA VE HOLLANDA’DAN AİR FRANCE-KLM’YE 10 MİLYAR AVRO’LUK DESTEK
Koronavirüs salgınının hava yolu seferlerini durma noktasına getirmesiyle zor duruma düşen şirketlerden Air France-KLM, yaklaşık 10 milyar Avro’luk devlet desteği sağladı. Şirketin hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kaybetmişti.
Fransa merkezli olan Fransız Air France ile Hollandalı KLM şirketlerinin 2004 yılında birleşmesiyle ortaya çıkan hava yolu şirketi Air France-KLM, iki ülkeden gelen kredi desteğiyle rahat nefes aldı.
Fransız hükümeti, şirket için 7 milyar Avro’luk destek paketi hazırladığını açıklarken, Hollanda hükümeti de desteğin 2 ile 4 milyar Avro arasında bir rakam olacağını açıkladı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada “Air France’ın uçakları yerde ve bu yüzden Air France’ı desteklememiz gerekiyor” dedi. Bakan Le Maire, kredinin şartlarından birinin, şirketin gezegendeki en çok çevre dostu şirket haline gelmesi olduğunu sözlerine ekledi.
Le Maire ayrıca, otomotiv üreticisi Renault’ya da 5 milyar Avro’luk destek vermeyi planladıklarını dile getirdi.
Kaynak: Sözcü
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