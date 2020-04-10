Fransa'da skandal koronavirüs uygulaması

10 Nisan 2020 Cuma, 16:17

Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen halde morg işlemleri için ailelere kesilen faturalar büyük tepki çekti.

Vaka sayısı 120 bine yaklaşan ülkede salgın kaynaklı ölüm sayısı 12 bini geçti. Ölü sayısındaki artış nedeniyle morg yetersizliği gündeme geldi.

Bunun üzerine Paris Valiliği Avrupa'nın en büyük toptancı hali olan Paris Rungis'e el koyarak morga dönüştürdü. Cenaze işlemlerini gerçekleştirmek üzere valilik tarafından OGF cenaze şirketi görevlendirildi.

BİR HAFTASI 159 AVRO

Ancak haldeki morg işlemleri için ailelere kesilen faturalarla ise büyük bir skandala imza atıldı. Cenazenin halde bir hafta tutulmasına 159 Avro, her ek güne 35 Avro vfatura kesen sorumlu cenaze şirketi ülke gündemine oturdu. Halde kesilen morg işletme ücretlerine halktan ve siyasilerden tepki yağdı.

CENAZEYİ GÖRMEK 55 AVRO

Corona virüsünden ölenlerin sayısının fazla olması nedeniyle cenaze işlerinin 10 günden 21 güne kadar uzayabildiği ifade edildi. Ayrıca cenazenin gömülme veya yakılma işlemi öncesi ölen yakınını en fazla 1 saat olmak üzere görmek isteyen cenaze sahiplerinin ek olarak 55 Avro "görme bedeli" ödediği bildirildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Fransa Cenaze İşleri Direktörü Sandrine Thiefine yaptığı açıklamada, "kabul edilemez" olarak değerlendirdiği ücretlendirmeler için 1 hafta cenaze bekletme bedelinin 159 Avro, uzatılacak her gün için 35 Avro olduğunu ifade etti.

SİYASİLERDEN TEPKİ

Solcu Boyun Eğmeyen Partisi lideri Jean-Luc Melenchon Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugünün yeni dünyası bu demek. Bir dost eli tutamadan yalnız ölüyoruz ve naaşı bir buzdolabından teslim almak için aileler para ödüyor. Yeter, vücudumuzu eve hapsedebiliriz ama insanlığımızı hayır" dedi.

Cumhuriyetçiler milletvekili Eric Ciotti de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sınırsız ve tam bir rezalet, yalnız ölmüş birinin cenazesini en temel ve minimum hizmet ile sırf saklama bedeli olarak yakınlara fatura kesmek mi? Bu insanlık yoksunluğu daha nereye kadar uzayacak? Bu kriz maalesef bazen en kötü şeyleri ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

CENAZE ŞİRKETİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Ailelere ödetilen ücretleri eleştirenlere cevap veren cenaze şirketi ise, "Rungis'te cenaze işlemleri çok ucuz. Eğer yer olsaydı ve normal bir cenaze işlem yerine gidilseydi orada fiyatlar 750 Avro civarı olacaktı" diyerek kendisini savundu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, "Çoklu ölümlerin ve eve kapanmaların faturasının ailelere kesilmesini anormal buluyorum" diyerek ailelere kesilen faturaları öğrendikten sonra söz konusu durumla ilgili denetleme emri verdiğini bildirdi.