Özgür Özel'in 'Trump' çıkışı AKP'yi kızdırdı: CHP'li Emir'den AKP Sözcüsü'ne sert yanıt!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar için "Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar" demesi AKP'yi kızdırdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu sözler üzerine Özel'e, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir paylaşımla yanıt verdi. "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir" diyen Çelik, "O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir" ifadelerini kullandı.

Çelik "Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze'de, Batı Şeria'da veya Kudüs'te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin 'Netanyahu zihniyetinin iş birlikçisi' olarak bakacağı çok nettir" iddiasında bulundu.

Çelik'in Özel'e yanıtında, Erdoğan'ın Trump'la yakınlığı konusunda ise herhangi bir tepkide bulunmaması dikkat çekti.

"BÖLGESEL ORTAKLIK İFŞA OLDU"

Ömer Çelik'in bu yanıtına karşılık CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de bir açıklama yaptı. Ömer Çelik'in sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Emir, "Bize "Filistin hassasiyeti" üzerinden saldıran iktidar sözcülerinin telaşı ve acziyeti normal. Çünkü meşruiyet aradıkları yerler ile giriştikleri "bölgesel ortaklık" ifşa oldu! Hamasetinizin altındaki gerçekleri konuşalım" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarı ve Erdoğan'ın son dönemdeki temaslarına dikkat çeken Emir, şu vurguları yaptı:

"Erdoğan’ın görüştüğü BlackRock CEO'su Larry Fink, bölgedeki savaşı bitiş üzerinden "büyük fırsat" ve İran/Venezuela denklemiyle "50 dolarlık petrol" olarak okuyor. ABD Büyükelçisi ise müstemleke valisi edasıyla "Trump’ın vizyonunda Türkiye'nin ortaklığı hayati" diyor. Sesiniz çıkabiliyor mu? Hayır!

Kurduğunuz ortaklık çok net. Siz onlara bölgede istediklerini veriyorsunuz, onlar da size halktan bir daha asla alamayacağınız o meşruiyeti...

Bu bölgesel "ortak vizyonunuz" bozulmasın diye de içeride geleceğin iktidarına karşı -tıpkı Brezilya'da olduğu gibi- ortak bir baskı ve yargı süreci yürütüyorsunuz. Müstemleke valisi kılıklı Barrack da cumhuriyetimize monarşi gömleği dikmeye çalışıyor.

Ama boşuna çırpınıyorsunuz; bu kirli ortaklık halkın iradesinden dönecek!"

Bize "Filistin hassasiyeti" üzerinden saldıran iktidar sözcülerinin telaşı ve acziyeti normal. Çünkü meşruiyet aradıkları yerler ile giriştikleri "bölgesel ortaklık" ifşa oldu! Hamasetinizin altındaki gerçekleri konuşalım.



— Murat Emir (@muratemirchp) April 21, 2026

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında şu sözleri sarfetmişti:

"Elon Musk ve Donald Trump, Almanya'da AFD'yi destekliyor. Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutan, birbirinden öğrenmesi, birbirini desteklemesi.. Nerede onlara yarayacak model varsa birbirlerinden öğrenip, demokrasileri gerileterek, halk yerine zümreleri koyarak, halkları yoksullaştıran yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar.

Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar, biz Gazze ile, Brezilya'da Lula ile İspanya'da Sanchez ile dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız. Herkes layığıyla beraber.

Şimdi çaresiz kalınca gruplarında perde indirip izletiyorlar... Geçmişteki konuşmalardan parçalar kesip yalanı oynatıp onun üzerine CHP'ye, kurumsal kimliğine, geçmişine.. Ecevit'ten utanmadan, Sevr'i yırtıp atanlardan utanmadan, Gazi'nin hattını tutturamayan, CHP'ye demokrasi dışı yeni bir hat tarif edemezler."