Fransa'da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor!
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükselmesi üzerine, kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren kapatılmasına karar verildi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, virüsün hızlı yayıldığını ve bazı bölgelerde yoğun bakımda bulunanların sayısının ciddi anlamda arttığını belirtti.
'İNSANLAR ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAMALI'
Kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczane dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren yeni bir emre kadar kapatılacağını duyuran Philippe, insanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.
YEREL SEÇİMLER İPTAL EDİLMEDİ
Philippe, toplu taşıma araçlarının durdurulmayacağını ve yarın düzenlenecek yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmediğini kaydetti.
91 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Salomon da salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 12 artarak 91'e ulaştığını, vaka sayısının da son 72 saatte ikiye katlanarak 4 bin 500'e çıktığını söyledi.
Koronavirüs vakalarının Fransa'nın tüm adalarında da görüldüğünü ifade eden Salomon, salgında alarm uyarısının 3. seviyeye geçtiğini sözlerine ekledi
Video Haberler
- Dönüşümüz yok, öleceğiz deyip ağızlarını diktiler
- Yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada üretim durdu
- Milli Eğitim Bakanlığı, 'koronavirüs' videosu
- İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyanın gündeminde!
- Sis Zonguldak'ta hayatı zorlaştırdı!
- Vuhan'da karantina altında yaşam
- Akrabasına ateş açtı
- Değiştirilen ezana İhsan Eliaçık'tan tepki geldi
- Ablasını öldürdü, şarkı söyledi
- Kurtarılmayı bekledi