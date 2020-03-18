Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.
Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı.
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