Fenerbahçe Süper Kupa'da finale yükseldi: Fenerbahçe 2-0 Samsunspor

Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve ve 67. dakikada Jhon Duran attı.

MUSABA'DAN İKİ ASİST

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Anthony Musaba, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'nin iki golünde de asisti yapan isim oldu.

Samsunspor, Antoine Makoumbou'nun 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FİNALDE DERBİ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'da finale yükseldi.

Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasındaki derbi, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

87' Fenerbahçe'de Kerem ve Oosterwolde oyundan çıkarken Szymanski ile Çağlar dahil oldu.

84' GOL İPTAL | VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

81' GOL | Yiğit Efe'nin golü ile fark üçe çıkıyor.

78' KIRMIZI KART | Samsunspor'da Makoumbou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

69' Fenerbahçe'de Musaba oyundan çıkarken Oğuz Aydın dahil oldu.

67' Ters kanattan atılan uzun topla ceza sahasının sağında buluşan Musaba rakibini geçerek topu içeri çevirdi Jhon Duran tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.

67' GOL | Jhon Duran'ın golü ile Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

61' Fenerbahçe'de Bartuğ'nun yerine Yiğit Efe oyunda dahil oldu.

46' Samsunspor'da Tomasson, Borevkovic ve Ceesay oyundan çıkarken Soner Gönül, Soner Aydoğdu ile Jarju dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

40' DİREK | Asensio'nun şutunda top bir kez daha direkten dönüyor.

38' Fenerbahçe'de Asensio sağ kanattan ceza sahasına girdi. Topu içeri çevirecekken dengesini kaybetti ve topu ayağından kaçırdı.

35' DİREK | Fenerbahçeli Duran'ın şutunda kaleci Okan'ın müdahalesinin ardından top direkten döndü.

33' SARI KART | Samsunspor'da Borevkovic, Musaba'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

26' Fenerbahçe'de Musaba sağ kanattan kat ederek topu ceza yayına kadar taşıdı ve plase vuruşunu tam köşeye gönderdi. Kaleci Okan Kocuk parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

21' Fenerbahçe'de Mert sağ kanattan Kerem'e adrese teslim pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem, topu ayağından açarak kontrolü kaybetti.

19' Samsunspor'da Celil Yüksel'in ceza sahası yayından çektiği sert şut savunmadan sekti.

14' Fenerbahçe'de Asensio'nun sol kanattan ortasını savunmada Toni Borevkovic uzaklaştırdı.

12' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Jhon Duran'ın sert şutu direğin dibinden auta gitti.

10' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Levent Mercan, ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Jhon Duran'ın bekletmeden vuruşu farkla auta gitti.

5' Fenerbahçe'de sağ kanttan ceza sahasına sarkan Musaba topu bekletmeden içeri çevirdi. Topla buluşan Kerem, tek vuruşla ağları havalandırdı.

5' GOL | Kerem'in attığı gol ile Fenerbahçe öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.