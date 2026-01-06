Avukatı aktardı: Mehmet Akif Ersoy kendisine ilk kez uyuşturucu teklif eden ismi söylemiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un avukatı Hüseyin Kaya, verdiği röportajda dikkat çeken bilgiler aktardı.

Süperhaber'e konuşan Kaya, "Gündeme gelen bazı başlıklar soru olarak bize sorulmadı, gündeme bile gelmedi. Uyuşturucu ticareti, şantaj, örgütlülük gibi meseleler asla dosyada gündeme gelmedi. Müvekkilin uyuşturucuyu kullanıp kullanmadığı ve hangi koşullarda kullandığıyla ilgili ayrıntılar soruldu. Akif, uzun süredir uyuşturucu kullanmadığı için uyuşturucu kullanmadığını ilk ifadesinde beyan etti. Daha sonra ifadesinde bu konuya açıklık getirdi" dedi.

“UYUŞTURUCUYA BENİ VEYİS ATEŞ BAŞLATTI”

Kaya, Ersoy'un ek ifadesinde ''Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı, ilk onun teklif etmesiyle başladım'' dediğini anlattı.

Yine aynı ifadede Ersoy'un ilk kullanımın doğal ve spontane başladığını söylediğini, Veyis Ateş ile yakın ilişkisinin bulunduğunu, yine bir ortamda uyuşturucu kullanımı teklif edildiğini, teklif üzerine başladığını savcılığa anlattığını belirten Hüseyin Kaya, ''Ek ifadeyi hukuki strateji ile vermedik”' ifadelerini kullandı.

“CEBECİ’NİN DOSYASI AYRI YÜRÜYECEK”

Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla tutuklu bulunan spiker Ela Rumeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy'un dosyasının ayrılması gerektiğini ifade eden Kaya, ''Savcılığa bunu ifade ettik. Müvekkilin Cebeci ile hiçbir ilişkisinin olmadığı dosyadan anlaşılıyor. Bence ayrı yürüyecek. Hatta Ela Rumeysa Cebeci'nin dosyasının, Ersoy'un dosyasının fevkinde yürüyecek bir halde olduğunu düşünüyorum. Müvekkilim ile alakası olmayan konuların ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Derdimiz soruşturmaya ve yargıya yardımcı olmak” dedi.

Can Holding soruşturmasında kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ ile ilgili bu dosyada da değerlendirmeler var diyen Hüseyin Kaya, ''Akif bu konuda da samimi beyanlarını iletti. Suçlamaya yönelik bir iddia ortaya çıkmadı. Aralarında patron-çalışan ilişkisi olduğunu, özel bir yakınlıklarının olmadığı da ortaya çıkıyor. Akif'in durumundan dersler çıkarılması gerekiyor” dedi.