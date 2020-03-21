Fransa'dan koronavirüs ilacı iddiası: Birkaç hafta içinde kesin sonuçlara ulaşırız

21 Mart 2020 Cumartesi, 18:28

Fransa’da özellikle romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) korona virüsü tedavisinde kullanılması için çalışma başlatıldı.

Ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi’nin Fransa sorumlusu Olivier Bogillot, Plaquenil’in hastaları tedavi etme konusunda “cesaret verici” sonuçlar elde ettiğini vurgulayarak, ilacın tüm etkilerini anlayabilmek için ulusal çapta daha geniş testler yapılacağını açıkladı.

Bogillot France Info radyosuna verdiği röportajda, “Birkaç hafta içinde ilacın hangi hastalarda kullanılabileceğinin ve reel etkileri hakkında kesin sonuçlara ulaşırız” dedi. İlaç şirketi ayrıca, sıtma tedavisinde kullanılan milyonlarca dozun bu virüs ile başa çıkabilmek için Fransız yetkililere tedarik edilebileceği vaadinde bulundu.

TRUMP: ÇIĞIR AÇICI

ABD Başkanı Donald Trump da bu arada hidroksiklorokin ilacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını ve ilacın reçete için hazır olacağını açıkladı. İlaçla ilgili “Çığır açıcı olabilir ya da olmayabilir” diyen Trump, “Kısa vadeli olarak diğer hastalıklar için onaylanmış ilaçların kullanımına bakıyoruz” açıklamasında bulundu.

DENENEN HASTALARDA İYİ SONUÇ VERDİ

Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör Didier Raoult, son yıllarda bağışıklık sistemi dışında bacak, romatizma ve eklem ağrılarında da kullanılan Plaquenil ilacının, korona virüsüne iyi gelebileceğini iddia eden ilk doktorlardan biri. Raoult, tedavi ettiği korona virüsü taşıyan 24 hastanın Plaquenil ilacı almaya başladıktan 6 gün sonra dörtte üçünde virüsün kaybolduğunu ifade etmişti. Fransa’da Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ilacın klinik denemelerinin “umut vaat edici” olduğunu ve bir çok hastada başarı sağlandığını belirterek, ilacın daha fazla hastada deneneceğini söyledi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran ise bu ilacın verdiği sonuçlarının farkında olduğunu ve daha çok hastada denenmesi konusunda yetkililere gerekli izni verdiğini söyledi.