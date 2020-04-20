Fransız aktör Philippe Nahon COVID-19 kurbanı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 10:25

Koronavirüsün son kurbanlarından, Fransız sinemasının emektar isimlerinden Philippe Nahon 1938’de Paris’te dünyaya geldi. Sinemada ilk rolünü Jean-Pierre Melville’in “Le Doulos” adlı filminde canlandıran oyuncu özellikle 1970’lerden sonra aktif olarak çalışmaya başladı ve 2018’e kadar hem beyazperdede hem de televizyonda birçok önemli rol üstlendi.

"Seul contre tous" (1998)

Özellikle 1990’lı yıllardan sonra yeni kuşak sinemacıların gözde oyuncularından biri haline gelen Nahon, Mathieu Kassovitz’in “La Haine” (Protesto) ve “Les Rivieres pourpres” (Kızıl Nehirler), Alexander Aja’nın “Haute Tension”, Gaspar Noé’nin “Irreversible” (Dönüş Yok), Jacques Audiard’ın “Un heros tres discret”, Steven Spielberg’ün “War Horse” (Savaş Atı) gibi filmlerinde oynadı. Gaspar Noé’nin “Seul contre tous” (Herkese Karşı Tek Başına) adlı filminde canlandırdığı ‘kasap’ karakteri onun unutulmaz rollerinden biriydi.

Mathieu Kassovitz’in “Sinema aşıklarının oyuncusu ve benzersiz bir aktör” olarak selamladığı Philippe Nahon, eşinin aktardığına göre, COVID-19 enfeksiyonu yüzünden şiddetlenen uzun bir hastalık sonucu hayata veda etti.

