'Free Fun' 24 saatliğine ücretsiz

30 Mart 2020 Pazartesi, 12:22





Yönetmen Fehmi Öztürk, bir süre önce 21. D.C. Independent Film Festivali’nde gösterilen ve büyük ilgi gören ilk kısa filmi olan “Free Fun”ı 24 saatliğine dijital platform üzerinden sinemaseverlerin erişimine açtı. Oyuncu kadrosunda Mustafa Kınalı, Tuvana Türkay, Serdal Ay, Hazal Benli, Gülbin Dolmaç ve John Rey’in yer aldığı kısa filmin erişime açılmasının ardından Instagram hesabından da başlayan soru-cevap etkinliği ile film hakkında merak edilen sorular cevaplarını buldu.



Aile içi ikiyüzlülüğü işleyen filmin Instagram hesabındaki soru-cevap etkinliğinde kısa filmi izleyen sinemaseverler filme dair merak ettikleri soruların cevaplarını öğrendi. Filmin müzikleri ve oyuncuların makyajı gibi teknik konular hakkında sorular soran sinemaseverler bunun yanı sıra başrol karakterinin isminin nereden geldiğini, filmin devamı ve uzun metraja dönüşüp dönüşmeyeceğinin de cevabını öğrendiler.



Fehmi Öztürk’ün ilk kısa filmi “Free Fun”, filmin Instagram hesabındaki link üzerinden “HaveFun” şifresi ile izlenebilir.

