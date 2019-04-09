Avcı'dan oyuncularına: Rehavete kapılmayın

En yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçının hazırlıkları başlarken, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
Medipol Başakşehir 28. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla yaptığı kısa toplantıda Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi ve Beşiktaş maçı öncesi uyarılarda bulundu.
Beşiktaş maçını kazanmak zorunda olduklarını belirten deneyimli teknik adam, futbolcularından rehavete kapılmadan bu maça hazırlanmaları istedi.
Tecrübeli teknik adam Atiker Konyaspor maçında forma şansı bulan defans oyuncusu Attamah'ın performansından da oldukça memnun kaldı.