Semih'e zor görev

Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynayacağı derbinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan Galatasaray’da teknik heyetin bir numaralı gündemi stoper... Luyindama’nın Türkiye Kupası’ndaki, Marcao’nun ise Süper Lig’deki Malatyaspor maçlarında gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düşmeleri Sarı-Kırmızılıların savunma kurgusunda değişikliğe neden oldu. Geçen hafta stoperde forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Donk’un derbide de bu mevkide görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in, Donk’un yanında kime şans tanıyacağına ise henüz karar vermediği öğrenildi. Ancak Donk’un yanında formaya 1 numaralı aday Semih Kaya.. Devre arasında kiralık olarak transfer edilen 28 yaşındaki oyuncunun stoperde Donk ile beraber sahaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Terim’in öncelikli tercihinin daha önce Kadıköy’de çok sayıda maça çıkan ve derbinin atmosferini iyi bilen tecrübeli futbolcudan yana olacağı bekleniyor. Kaya, Malatyaspor maçının ardından derbide oynama ihtimali bulunup bulunmadığıyla ilgili sorulara, formayı giymeye her zaman hazır olduğunu ifade ederek yanıt vermişti.