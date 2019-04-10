Tottenham Manchester City karşısında avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya geldi. 1 milyar Pound’a yapılan statta Tottenham, ilk Avrupa Kupası maçına Premier Lig’deki ezeli rakibi Manchester City karşısında çıkarken, 78. dakikada Heung-min Son'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Agüero, 13. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Agüero, 26 Eylül 2017’den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde penaltı kaçırdı. Tottenham kalecisi Hugo Lloris ise 2019 yılında kendisine karşı kullanılan 3 penaltıyı da kurtardı.

Heung-min Son, Tottenham'ın yeni stadında ilk Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi golünü atan isim oldu. Bu sezon Tottenham formasıyla 40. resmi maçında 18. golünü atan Son Heung-Min, geçtiğimiz sezonun tamamında oynadığı 53 maçta aynı sayıda gol atabilmişti.

56. dakikada Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle maça devam edemedi ve yerini Lucas Moura'ya bıraktı.

Rövanş 17 Nisan’da

İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Nisan’da City’nin sahasında oynanacak. İki takım bu sezon ligde ilk yarıda karşılaştılar ve Pep Guardiola’nın öğrencileri, deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Ayrıca rövanştan 3 gün sonra iki takım, bu kez ligde (City’nin sahasında) karşı karşıya gelecekler.