Eski CHP'li vekil İhsan Özkes'ten dikkat çeken çıkış:

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada FETÖ’ye ilişkin kullandığı ifadelerin yankıları sürerken, eski CHP milletvekili İhsan Özkes'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkes, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün FETÖ ile ilgili sözlerini hayretle dinledim” dedi.

İhsan Özkes, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2013 yılında kendisine “Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sorduğunu belirtti.

"BANA 'CEMAAT BİZE YAKINLAŞMAK İSTİYOR, SEN NE DİYORSUN?' DEDİ"

Özkes, bu soruya olumsuz yanıt verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı hoş karşılamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün fetö ile ilgili sözlerini hayretle dinledim. CHP Fetö ilişkisi başlamış olmalı ki 2013 gibi Sn Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de makamında bana ‘Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun? dedi. Ben 'CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir. Şayet CHP ve Cemaat işbirliği yapacaksa; Cemaat menfaati için bize yakınlaşabilir. Ancak bu yakınlaşma CHP kimliğine ters düşer. Bunun partimize ve ülkemize zararı olur' dedim. Sn Kemal Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi. Sonra CHP Fetö ile ilişkilerinden ben uzak kaldım.

"FETÖ KILIÇDAROĞLU'NU KULLANIP ATMIŞTIR"

Fetö, Sn Kemal Kılıçdaroğlu ve onun CHP’siyle hedefine ulaşamayacağını görünce (tabirimi hoş görünüz) Sn.Kılıçdaroğlu’nu kullanıp atmıştır. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu’nun Fetö ile ilgili dünkü sözleri, sürekli kendisi için söylediği ‘dürüstlüğü’ ile asla bağdaşmamaktadır.

"FETÖCÜLERLE GÖRÜŞTÜ"

Bir örnek: CHP PM Üyesi olarak Düzce’den sorumlu idim. (Akçakoca Eski Müftüsüyüm) 2014 yılı Akçakoca’da Sn. Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir etkinliğe katıldım. Sonra bir otele gittik. Otelde bir baktım birileri beni meşgul ediyor, bu arada Kılıçdaroğlu ve yanındakiler yok.

Sn. Kılıçdaroğlu’nun otelde olduğu yere gittim. Birisi 'Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmesi var' dedi. Ben ‘diğer vekiller orada, ben de gireyim’ dedim. ‘Sizin orada olmanız istense idi, siz de olurdunuz’ dedi. Sonra Sn. Kılıçdaroğlu’nun fetöcülerle görüştüğünü anladım."