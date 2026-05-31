Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'sinde yer alıyordu: Mehmet Tüm de, görev almayacağını duyurdu

31.05.2026 09:46:00
'Mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte göreve iadesine karar verilen Parti Meclisi'nde (PM) bulunan eski CHP milletvekili Mehmet Tüm, parti içindeki ayrışmaların tarafı olmak istemediğini ve herhangi bir görevlendirmede yer almayacağını duyurdu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilmesi ve 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve dönecek Parti Meclisi (PM) üyelerinden biri olan Mehmet Tüm'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR GÖREVLENDİRMEDE YER ALMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Partide yaşanan iç tartışmaların ciddi bir ayrışmaya yol açtığını belirterek, herhangi bir görevi kabul etmeyeceğini açıklayan Tüm, şunları kaydetti:

"Yaklaşık otuz beş yıl  sosyal demokrasinin, örgütlü mücadelenin ve parti içi demokrasinin savunucusu oldum. Siyasi yaşamım boyunca hiçbir zaman herhangi bir grubun, hizbin ya da kişinin siyasetçisi olmadım. Her zaman örgütün iradesini, önseçimi ve üyelerin söz hakkını savundum.

Cumhuriyet Halk Partisi bana siyasal yaşamımın en büyük onurlarını yaşattı. Önseçimden çıkarak milletvekili oldum, dört ayrı kurultayda hiçbir listenin parçası olmadan delegelerimizin özgür iradesiyle Parti Meclisi’ne seçildim. Bunu her zaman partimizin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüm.

Partimizin en zor dönemlerinde dahi tek kaygımız CHP’nin kurumsal kimliğini ve toplumsal muhalefetin umudunu korumak olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır. Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir.

Bu koşullar altında, partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK’da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün bileşenleri ortak mücadele zemininde buluşmalı, kutuplaşmayı değil birliği büyütmelidir. Halkımızın beklentisi; kendi sorunlarına çözüm üretecek, güven veren ve iktidar hedefini büyüten güçlü bir CHP’dir.

Bu nedenle partimiz vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmeli, örgütün iradesine başvurmalı ve tüm tartışmaları demokratik zeminde sonuçlandırmalıdır. Çünkü CHP’nin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir ve ona gönül veren milyonlardır."

Butlancı Yarkadaş'a canlı yayında sert sözler: ‘Bölücü oldun, FETÖ’cülerin yaptığı gibi…’ Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararını defaatle savunan gazeteci Barış Yarkadaş’a, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek canlı yayında sert sözler söyledi. İşte ayrıntılar…
262 edebiyatçıdan 'mutlak butlan' kararına karşı ortak bildiri: 'Antidemokratik uygulamalara ‘Hayır!’ diyoruz' Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, Buket Uzuner ve Yekta Kopan'ın da aralarında olduğu 262 edebiyatçı, mutlak butlan kararına karşı ortak bildiri yayımladı. Metinde, "Özgür irademizi, umudumuzu ve adalet duygumuzu hedef alarak seçimsiz bir Türkiye'yi amaçlayan antidemokratik uygulamalara ‘Hayır!’ diyoruz" denildi.
CHP’ye ‘Butlan ataması’ halkı ikna etmekten uzak: Kurgu, kurulamıyor CHP’ye yönelik yargı üzerinden yapılan “Butlan ataması” muhalefet tabanını ikna etmekten çok uzak. Ülkenin bayram ve tatil havasına girdiği dönemde CHP genel merkezine yapılan müdahale, ardından yaşanan gelişmeler, Sarayın beklentilerini de karşılamaktan çok uzak. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa yargı tarafından getirilmesinin ardından ilk açık hava toplantısını yaptı. Yolsuzluklardan, FETÖ’den bahsetti. Büyük çoğunluğuyla Özgür Özel’in saflarına yerleşen muhalefet tabanın bu iddiaları dinlemeye bile sabrı kalmamış durumda.