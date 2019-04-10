Derbinin golleri yabancılardan

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 27 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 33'ünü yabancı futbolcular, 15'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 27 golünün 22'sini yabancı, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 22 golünün 11'ini yabancı, 10'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

- 22 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda 25 Ekim 2009'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

- En golcüsü Alex

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 7 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Jailson, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Selçuk İnan 3, Martin Linnes ve Ryan Donk birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

- Son 10 sezondaki derbiler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: