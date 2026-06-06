İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciler müdüre sırt döndü: Tören iptal edildi

İstanbul'un en köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, okul müdürü Hikmet Konar'ı protesto etti.

Tören sırasında sahneye çıkan öğrenciler, cübbeleriyle müdüre arkalarını dönerek okul marşını söylemeye başladı. Konar'ın konuşması ise ıslık ve yuhalamalar eşliğinde sürdü.

PROTESTOLAR DİPLOMA TÖRENİNDE DE DEVAM ETTİ

Öğrencilere diploma ve başarı belgelerinin verilmesi aşamasında da protestolar sona ermedi.

OdaTV'nin haberine göre, dönem birincisine ödülü ve diplomasının verilmesinin ardından okul müdürü Hikmet Konar kürsüye çıkarak törenin sona erdiğini duyurdu.

"TÖREN BİTMİŞTİR, HER ŞEYİ TOPLAYIN"

Mikrofonu eline alan Konar'ın, "Tören bitmiştir. Her şeyi toplayın" ifadelerini kullandığı ve mezuniyet törenini tek taraflı olarak sonlandırdığı öne sürüldü.

ÖĞRENCİLER KENDİ MEZUNİYETLERİNİ YAPTI

Törenin iptal edilmesinin ardından okul bahçesindeki mikrofon ve teknik ekipmanların kaldırıldığı belirtildi.

Buna rağmen öğrenciler okul bahçesinde alternatif bir mezuniyet töreni düzenledi. Mezunlar sembolik diplomalarını okul yönetimi yerine arkadaşlarının elinden alarak kutlama yaptı ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

VELİLERDEN TEPKİ

Törene katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de velilerin tepkisiyle karşılaştı.

İddiaya göre Yentür ile bazı veliler arasında tartışma yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürü'nün velilere parmak salladığı anlar da tepki çekti.

Yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, mezuniyet törenindeki protesto ve törenin iptal edilmesi eğitim çevrelerinde tartışma konusu oldu.