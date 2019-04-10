Liverpool yarı final kapısını araladı

Premier Lig'de şampiyonluğu kovalayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Kırmızılar, Anfield'de ağırladığı Portekiz temsilcisi Porto'yu ilk yarıdaki etkili oyunuyula 2-0 mağlup ederek yarı final kapısını araladı. İki takım geçen sezon son 16 turunda karşılaşmış; deplasmandaki maçı 5-0 kazanan Liverpool evindeki golsüz beraberliğin ardından çeyrek finale yükselmişti.

Jurgen Klopp'un öğrencileri, Naby Keita'nın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 21. dakikasında Mohamed Salah ile Liverpool ikinci gole çok yaklaştı. Mısırlı yıldızın ceza sahası içindeki vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. Kırmızılar, Roberto Firmino'nun 26. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Porto'nun Moussa Marega ile bulduğu pozisyonlarda Liverpool kalecisi Alisson gole izin vermedi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Liverpool, Sadio Mane ile önemli bir poziyonu değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sadio Mane tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Liverpool, çeyrek final ilk maçında Porto'yu 2-0 mağlup etti.

Liverpool - Porto eşleşmesinde rövanş karşılaşması 17 Nisan Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Eşleşmede turu geçecek takım yarı finalde Barcelona - Manchester United eşleşmesinden gelen takımla karşılaşacak.