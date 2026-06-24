Ünlü Türk markası maden suyuna İsviçre'de yasak: 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

İsviçre'de faaliyet gösteren LADES GmbH tarafından dağıtılan Sırma maden suyuna ilişkin karar, RecallSwiss tarafından duyuruldu. Geri çağırmanın tüm ürünleri değil, yalnızca 2 Eylül 2025 üretim tarihli ve 26 Kasım 2026 son tüketim tarihli partiye yönelik olduğu belirtildi.

Karar, ülkeler arasındaki farklı gıda güvenliği mevzuatlarını da yeniden gündeme getirdi. Bor elementi için dünya genelinde ortak bir sınır bulunmazken, ülkeler farklı düzenlemeler uyguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) içme sularında litre başına 2,4 miligramlık kılavuz değeri esas alırken, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) yetişkinler için günlük 8 miligramlık üst sınırı referans kabul ediyor.

Türkiye'deki bazı doğal maden suyu kaynaklarında bor seviyelerinin litre başına 8-10 miligrama kadar çıkabildiği ve bu değerlerin mevcut mevzuata uygun olduğu belirtiliyor. Bu nedenle geri çağırma kararının, ürünün Türkiye veya Avrupa Birliği standartlarına aykırı olmasından değil, İsviçre'nin daha katı yerel limitlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Sırma'nın üreticisi olan Danone yetkilileri de ürünlerin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde üretildiğini belirtti. Şirket, İsviçre pazarına ürünlerin doğrudan değil, distribütörler aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı.

Uzmanlar, borun insan vücudu için gerekli bir eser element olduğunu ancak yüksek dozda ve uzun süreli maruziyetin üreme sistemi, sperm kalitesi ve fetal gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine ilişkin bilimsel çalışmalar bulunduğunu hatırlatıyor.