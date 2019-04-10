Yıldız futbolcu Başakşehir'e imzayı attı

Fenerbahçe'de Roman Neustadter dönemi bitti. Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öğrenildi. Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.

Transfer piyasalarında Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor. Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu lacivertlilerin formasını giyeceği kaydedildi.