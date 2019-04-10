Islam Slimani hakkında bomba iddia

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak renklerine bağladığı Cezayirli golcü Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

21 maçta yalnızca 5 gol atabilen ve sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki santrforun adı, son dönemlerde Olympiakos ve Sporting Lizbon'la birlikte anılıyordu.

21 maçta yalnızca 5 gol atabilen ve sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki santrforun adı, son dönemlerde Olympiakos ve Sporting Lizbon'la birlikte anılıyordu.

Haberde Premier Lig ekibinin 30 milyon sterline kadrosuna kattığı golcü oyuncudan 20 milyon sterlin zarar etmeye razı olduğunu ve Slimani'yi 10 milyon sterline satacağı öne sürüldü.